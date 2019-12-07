عبد الواحد تستغرب عدم ذكر الخزانة الأميركية لـ'الفاسدين في الإقليم'

وقالت عبد الواحد، في تغريدة تابعتها الخليج 365: "انا مستغربة من شي واحد فقط، قوائم الخزانة الاميريكية لماذا لا تتطرق الى الفاسدين في الاقليم، من كان يتاجر مع داعش؟".

واضافت: "معقولة ماعندهم معلومات.. مليارات في الأرصدة خارج العراق وملفات الفساد، ولا احد متهم حتى الذين متهمين بالفساد في بغداد وهناك ادلة دامغة لتورطهم، ولا وجود لاسمائهم!".



وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت، أمس الجمعة، قائمة جديدة بالعقوبات، تضم أربع شخصيات عراقية.