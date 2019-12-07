تنشر الخليج 365، صورا لعشائر محافظة كربلاء وهم ينتشرون على مداخل ومخارج المحافظة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار مدينتهم. وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن "رجال العشائر اعتذروا عن استقبال القادمين إلى المحافظة لمدة اربعة ايام بسبب الظروف الأمنية التي رافقت التظاهرات". وفي ادناه مجموعة من الصور:

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كانت هذه تفاصيل خبر عشائر كربلاء ينتشرون على مداخل ومخارج المحافظة ويعتذرون عن استقبال الزائرين.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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