مقرب من الصدر: من يتكلم ضد آل الصدر هم المندسون وليس الثوار

اعتبرت صفحة "محمد صالح العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن من يتكلم ضد آل الصدر هم "المندسون وليس الثوار".
واضاف "عموما من يتكلم ضد آل الصدر هم المنسدون وليس الثوار ..فلا تقولوا شططا".
و"اصحاب القبعات الزرقاء" هم من انصار التيار الصدري الذين ينتشرون في ساحات التظاهر لحماية المتظاهرين بتوجيه من زعيم التيار مقتدى الصدر.
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