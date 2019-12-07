مقرب من الصدر: من يتكلم ضد آل الصدر هم المندسون وليس الثوار

وقال الحاج صالح العراقي، في رد له على سؤال من احد اتباعه حول عدم وجود انصاف تجاه "اصحاب القبعات الزرقاء" في ساحات التظاهر، قائلا ""تلك اخلاقهم .. وهذه اخلاقنا .. وشتان بينهما ".

واضاف "عموما من يتكلم ضد آل الصدر هم المنسدون وليس الثوار ..فلا تقولوا شططا".