تفاصيل ماحدث في السنك منذ ليلة أمس حتى فجر اليوم

كشف مصدر أمني، عن تفاصيل الأحداث التي شهدتها منطقة السنك وسط بغداد، منذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم السبت، لافتا إلى أن ضحايا الهجوم المسلح بالعشرات.
وأضاف أنه: "بعد الانتشار، شرعت تلك المجاميع باطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين من جميع الجهات وبشكل مباشر، ما أجبرهم على الانسحاب الى ساحة التحرير التي كان يخيم عليها الخوف والقلق بعد محاصرتها من اربعة جهات"، مبينا أن "اطلاق الرصاص الحي استمر لغاية الساعة الخامسة فجر اليوم، وبعدها انسحبت المجاميع المسلحة وعاد توافد المتظاهرين الى ساحة الخلاني والسنك مع نشر نقاط تفتيش من المتظاهرين واغلاق مرآب السنك من قبلهم تحسبا لوقوع اي طارئ".
وأوضح المصدر، أن "الساعات الأولى من فجر اليوم شهدت انتشار الجيش مع جميع القطعات بين الاحرار والسنك دون حمل اي سلاح لحماية المتظاهرين، في حين باشر المتظاهرون في ذلك الوقت بنصب خيمهم التي فقدوها نتيجة الاحداث"، فيما اشار الى أن "حصيلة الشهداء والجرحى بلغت العشرات".
وافادت مصادر امنية وطبية امس الجمعة 6 كانون الاول، بأن مسلحين يستقلون نحو اربع عجلات مدنية فتحوا نيران اسلحتهم مستهدفين المتظاهرين في منطقة السنك، فيما قالت وزارة الداخلية، إنها فتحت تحقيقا بالحادث، واكدت انه ادى الى استشهاد اربعة واصابة 80 شخصا.
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