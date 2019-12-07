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تفاصيل ماحدث في السنك منذ ليلة أمس حتى فجر اليوم

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كشف مصدر أمني، عن تفاصيل الأحداث التي شهدتها منطقة السنك وسط بغداد، منذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم السبت، لافتا إلى أن ضحايا الهجوم المسلح بالعشرات.
وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث حريق وقع مساء أمس الجمعة قرابة الساعة الثامنة مساء بالطابق الاخير من مرآب السنك، بعدها وقعت مشاجرة وتبادل اطلاق نار داخل المرآب المذكور"، مبينا أنه "في الساعة ٨:١٥ دخلت مجاميع مسلحة تستقل عجلات نوع بيك اب تحمل كمية كبيرة من الاسلحة والاعتدة وباشرت بالانتشار اسفل واعلى جسر السنك وداخل مرآب السنك والوثبة والخلاني".

وأضاف أنه: "بعد الانتشار، شرعت تلك المجاميع باطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين من جميع الجهات وبشكل مباشر، ما أجبرهم على الانسحاب الى ساحة التحرير التي كان يخيم عليها الخوف والقلق بعد محاصرتها من اربعة جهات"، مبينا أن "اطلاق الرصاص الحي استمر لغاية الساعة الخامسة فجر اليوم، وبعدها انسحبت المجاميع المسلحة وعاد توافد المتظاهرين الى ساحة الخلاني والسنك مع نشر نقاط تفتيش من المتظاهرين واغلاق مرآب السنك من قبلهم تحسبا لوقوع اي طارئ".

وأوضح المصدر، أن "الساعات الأولى من فجر اليوم شهدت انتشار الجيش مع جميع القطعات بين الاحرار والسنك دون حمل اي سلاح لحماية المتظاهرين، في حين باشر المتظاهرون في ذلك الوقت بنصب خيمهم التي فقدوها نتيجة الاحداث"، فيما اشار الى  أن "حصيلة الشهداء والجرحى بلغت العشرات".

وافادت مصادر امنية وطبية امس الجمعة 6 كانون الاول، بأن مسلحين يستقلون نحو اربع عجلات مدنية فتحوا نيران اسلحتهم مستهدفين المتظاهرين في منطقة السنك، فيما قالت وزارة الداخلية، إنها فتحت تحقيقا بالحادث، واكدت انه ادى الى استشهاد اربعة واصابة 80 شخصا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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