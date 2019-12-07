حادث مروّع يتسبب بقطع ساق احد الاشخاص وسط بغداد

تسبب حادث سير مروّع، صباح اليوم، بالقوب من الجامعة التكنولوجيا وسط بغداد بقطع ساق احد الأشخاص. وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرقها تمكنت من اخراج ساق سائق فقدها نتيجة حادث مروري بعد اصطدام عجلة نوع سازوكي على سياج طريق محمد القاسم قرب الجامعة التكنولوجيا".



وأضافت، أن "الفرق تمكنت من اخراج قدم السائق بواسط اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية بعد ان كانت عالقت وسط حطام العجلة المنكوبة، ثم نقلها بواسطة عجلات أسعاف الدفاع المدني الى المستشفى حيث يرقد السائق، الذي يتمتع بصحة جيدة".

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