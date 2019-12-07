نتشر الخليج 365 صورا لمئات المتظاهرين في محافظة الديوانية وهم يحملون لافتات تشير الى المطالبة بمحاكمة أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة بتهم هدر المال العام وبيع المناصب. وأضاف مراسل الخليج 365 في المحافظة أن متظاهري الديوانية طالبوا القضاء بمحاكمة محافظ الديوانية وقائد الشرطة الأسبق بتهم قتل المتظاهرين في تشرين الاول الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. متظاهرو الديوانية يطالبون بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالقتل وهدر المال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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