مقرب من الصدر: الحنانة تعرضت الى قصف من طائرة مسيرة

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كشف "الحاج محمد صالح العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن تعرض منطقة الحنانة في محافظة النجف حيث اقامة الصدر، الى قصف بواسطة "طائرة مسيرة"، عازيا ذلك الى الاوامر الصادر من الصدر تجاه "اصحاب القبعات الزرق" بحماية المتظاهرين.
وكتب"الحاج محمد صالح العراقي"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "بعد ان وجدنا المصلحة بنشر الخبر اقول: تعرضت (الحنانة) فجر اليوم الى قصف من (طائرة مسيرة).. وذلك ردا على الاوامر التي صدرت من سماحته (للقبعات الزرق) بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا".
وتابع الحاج العراقي قائلا "هنا يقول قائدي: ان المهم جل المهم هو حماية المتظاهرين وامنهم.. وكما قال السيد الوالد (قدس) اقول بما فحواه: لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني انما المهم سلامة الوطن وحب الوطن من الايمان.، مشيرا الى ان "التحقيقات جارية".
وتابع الحاج العراقي قائلا "هنا يقول قائدي: ان المهم جل المهم هو حماية المتظاهرين وامنهم.. وكما قال السيد الوالد (قدس) اقول بما فحواه: لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني انما المهم سلامة الوطن وحب الوطن من الايمان.، مشيرا الى ان "التحقيقات جارية".
كما نشر الحاج العراقي صورة تظهر اثر من الحادثة.
واعتبر "محمد صالح العراقي" المقرب من الصدر، في وقت سابق اليوم السبت، أن من يتكلم ضد آل الصدر هم "المندسون وليس الثوار".
و"اصحاب القبعات الزرق" هم من انصار التيار الصدري الذين ينتشرون في ساحات التظاهر لحماية المتظاهرين بتوجيه من زعيم التيار مقتدى الصدر.
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