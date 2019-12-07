مقرب من الصدر: الحنانة تعرضت الى قصف من طائرة مسيرة

وكتب"الحاج محمد صالح العراقي"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "بعد ان وجدنا المصلحة بنشر الخبر اقول: تعرضت (الحنانة) فجر اليوم الى قصف من (طائرة مسيرة).. وذلك ردا على الاوامر التي صدرت من سماحته (للقبعات الزرق) بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا".وتابع الحاج العراقي قائلا "هنا يقول قائدي: ان المهم جل المهم هو حماية المتظاهرين وامنهم.. وكما قال السيد الوالد (قدس) اقول بما فحواه: لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني انما المهم سلامة الوطن وحب الوطن من الايمان.، مشيرا الى ان "التحقيقات جارية".

كما نشر الحاج العراقي صورة تظهر اثر من الحادثة.