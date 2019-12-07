استهداف منزل ناشط مدني بعبوة ناسفة وسط ميسان

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مجهولين استهدفوا ، صباح اليوم، منزل ناشط مدني بعبوة ناسفة وسط محافظة ميسان، مشيرا الى ان الناشط المستهدف يعد صاحب اكبر موكب لدعم المتظاهرين في المحافظة.

وأوضح المصدر، أن انفجار العبوة اسفر عن اضرار مادية دون حدوث اصابات بشرية تذكر، لافتا الى أن الادهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث.

