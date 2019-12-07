النفط يغلق على مكاسب كبيرة بعد موافقة أوبك على زيادة تخفيضات الانتاج

اغلقت أسعار النفط، السبت، وأنهت الأسبوع على مكاسب كبيرة بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على زيادة تخفيضاتهم الانتاجية بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 98 سنتا او ما يعادل 1.55 بالمئة إلى 64.37 دولار للبرميل ومنهية الأسبوع على مكاسب قدرها ثلاثة بالمئة. وارتقعت ايضا عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 70 سنتا او ما يعادل 1.20% بالمئة لتغلق عند 59.13 دولار للبرميل.



وستستمر التخفيضات الإضافية لأوبك ومنتجين رئيسيين من بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، حتى نهاية الربع الأول من 2020. وستعتقد المجموعة اجتماعا استثنائيا في أوائل مارس آذار لمراجعة سياستها. وستستمر التخفيضات الإضافية لأوبك ومنتجين رئيسيين من بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، حتى نهاية الربع الأول من 2020. وستعتقد المجموعة اجتماعا استثنائيا في أوائل مارس آذار لمراجعة سياستها.

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