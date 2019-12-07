بالصور.. دماء وملابس ورفاق 'شهداء السنك'

وثقت عدسة الخليج 365، لقطات تظهر اثار دماء وبقايا ملابس الشهداء الذين سقطوا ليلة امس الجمعة نتيجة اطلاق نار مسلحين مجهولين في منطقة السنك وسط بغداد. ويبدو من خلال تلك اللقطات، آثار الحزن البادية على وجوه رفاق الشهداء من المتظاهرين، وهم جالسون الى جانب بقايا من ملابس ودماء من كانوا بصحبتهم امس، فضلا عن بقايا العتاد الذي استخدمه المسلحون. Advertisements وفتح مسلحون يستقلون نحو اربع عجلات مدنية نيران اسلحتهم ليلة امس الجمعة 6 كانون الاول، مستهدفين المتظاهرين في منطقة السنك، فيما قالت وزارة الداخلية، إنها فتحت تحقيقا بالحادث، واكدت انه ادى الى استشهاد اربعة واصابة 80 شخصا.



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