نائب يكشف عن عزم وزير الكهرباء توقيع عقود خارج الضوابط خلال اليومين المقبلين

كشف النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الجمعة، عن عزم وزير الكهرباء توقيع عدد من العقود خارج الضوابط والصلاحيات خلال اليومين المقبلين، مشيرا الى ان وزير الكهرباء يعمل على "محاولة تشويه الحقائق لتحقيق ماكسب شخصية".

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "وزير الكهرباء الذي كان عليه ان يكون في اخر ايامه بحكومة تصريف الاعمال عونا للجماهير لتحقيق مطالبهم، فهو يسعى بكل ما يستطيع لتحقيق اعلى المكاسب الشخصية ضاربا عرض الحائط كل القوانين النافذة ومطالب الجماهير والتضحيات التي قدمت لتحقيق هذه المطالب"، مشيرا الى ان "وزير الكهرباء يسعى بطرق ملتوية بغية توقيع عدد من العقود خارج الضوابط دون الاخذ بالنصيحة وغير مهتما بالمحاسبة القانونية في محاولة لتشويه الحقائق بغية تحقيق مكاسب شخصية".

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واضاف العقابي، "اننا ومن باب المسؤولية القانونية والاخلاقية فقد خاطبنا الجهات الرقابية المختصة في ديوان الرقابة المالية، بغية التحرك ومنع الوزير من توقيع تلك العقود التي ستكون بابا جديدا من ابواب هدر المال العام ووتبديد ثروات الشعب"، داعيا بالوقت نفسه هيئة النزاهة ورئاسة مجلس النواب الى "التحرك الفوري لمنع الوزير من توقيع تلك العقود المشبوهة والتي لن تدر النفع الا لجيوب الفاسدين دون تقديم شئ لخدمة المواطن".

وطالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، هيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق مع وزير الكهرباء ووكلائه والمدراء العامين للدوائر الفنية والاقتصادية والتخطيط والقانونية بشأن عقد محطة كهرباء صلاح الدين .