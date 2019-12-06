مصدر: إطلاق نار في ساحة الخلاني وأسفل جسر السنك وانقطاع التيار الكهربائي

وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك ‘طلاق نار كثيف، أسفل جسر السنك وفي ساحة الخلاني وسط بغداد".

وأضاف، أن "هناك أنباءً تحدثت عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى"، مشيرا إلى "انقطاع التيار الكهربائي ضمن المناطق المذكورة".



وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن حريقا كبيراً، اندلع داخل الطابق الأخير من مرآب السنك، قرب جسر السنك وسط بغداد.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، كشف في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن اندلاع "نزاع مسلح" داخل مرآب السنك وسط بغداد، لافتاً إلى نشوب حرائق.