الإعلام الأمني: الصواريخ التي عثر عليها شمال بغداد كانت موجهة باتجاه التاجي

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، أن الصواريخ الثلاثة التي عثر عليها شمال بغداد كانت موجهة باتجاه التاجي.
وأضافت، أن "الصواريخ كانت موجهة باتجاه منطقة التاجي شمالي العاصمة، حيث تم تفكيكها من قبل خبير متفجرات قيادة عمليات بغداد، دون حادث يذكر".
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف أعلن، اليوم الجمعة، أن "قيادة عمليات بغداد تفكك ثلاثة صواريخ كاتيوشا في اطراف سبع البور موجهة إلى وسط بغداد في ذروة التظاهرات".
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