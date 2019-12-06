الإعلام الأمني: الصواريخ التي عثر عليها شمال بغداد كانت موجهة باتجاه التاجي

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت القوات الأمنية من العثور على ثلاثة صواريخ ١٠٧ ملم، مع قاعدة الإطلاق، ضمن منطقة سبع البور في ذراع دجلة مقابل قرية زيدان، شمالي بغداد".وأضافت، أن "الصواريخ كانت موجهة باتجاه منطقة التاجي شمالي العاصمة، حيث تم تفكيكها من قبل خبير متفجرات قيادة عمليات بغداد، دون حادث يذكر".

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف أعلن، اليوم الجمعة، أن "قيادة عمليات بغداد تفكك ثلاثة صواريخ كاتيوشا في اطراف سبع البور موجهة إلى وسط بغداد في ذروة التظاهرات".