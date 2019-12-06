‏مصدر أمني: فرق الدفاع المدني تنسحب من السنك والخلاني

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن فرق الدفاع المدني انسحبت من منطقة السنك وسط بغداد، بسبب "عدم استقرار" الوضع الأمني.
وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني انسحبت من السنك والخلاني لعدم استقرار الوضع الأمني".
وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن حريقا كبيراً، اندلع داخل الطابق الأخير من مرآب السنك، قرب جسر السنك وسط بغداد.
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، كشف في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن اندلاع "نزاع مسلح" داخل مرآب السنك وسط بغداد، لافتاً إلى نشوب حرائق.
وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن حريقا كبيراً، اندلع داخل الطابق الأخير من مرآب السنك، قرب جسر السنك وسط بغداد.
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، كشف في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن اندلاع "نزاع مسلح" داخل مرآب السنك وسط بغداد، لافتاً إلى نشوب حرائق.
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