وفد اسود الرافدين يحط الرحال في بغداد

وودع أسود الرافدين البطولة من دور نصف النهائي، بعد خسارته أمام البحرين بركلات الترجيح (5-3) عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الايجابي 2-2.

وكان المنتخب الوطني قد تصدر مجموعته في البطولة برصيد 7 نقاط، بفوزين على قطر 2-1 وعلى الامارات 2-0 وتعادل امام اليمن 0-0.



وتحصل الاتحاد العراقي لكرة القدم، على مبلغ مليون دولار نظير مشاركته في البطولة.