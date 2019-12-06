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وفد اسود الرافدين يحط الرحال في بغداد

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2019-12-06 | 18:43

وفد اسود الرافدين يحط الرحال في بغداد

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عاد وفد المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى العاصمة بغداد بعد نهاية مشاركته في بطولة كأس الخليج "خليجي 24" في قطر.
وودع أسود الرافدين البطولة من دور نصف النهائي، بعد خسارته أمام البحرين بركلات الترجيح (5-3) عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الايجابي 2-2.

وكان المنتخب الوطني قد تصدر مجموعته في البطولة برصيد 7 نقاط، بفوزين على قطر 2-1 وعلى الامارات 2-0 وتعادل امام اليمن 0-0.


وتحصل الاتحاد العراقي لكرة القدم، على مبلغ مليون دولار نظير مشاركته في البطولة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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