التعليم تنفي إصدارها مقررات بشأن مواعيد الدوام وإلغاء بعض العطل

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، إصدارها مقررات بشأن مواعيد الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد وإلغاء بعض العطل الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تنفي كل ما أوردته وتورده مؤخراً بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة الموقع الرسمي للوزارة أو صفحات تواصل اجتماعية تدعي إرتباطها بالوزارة او الوزير، لاسيما ما نشر مؤخراً في بعض تلك المواقع والصفحات المزيفة من أخبار زعمت أن الوزارة أصدرت مقررات بشأن مواعيد الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية، وإلغاء بعض العطل الرسمية وما سوى ذلك من أكاذيب".



وأضاف البيان: "وإذ تنفي الوزارة وتكذب كل ما جاء في تلك المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي المزيفة والجعلية من أخبار ومقررات لا أساس لها من الصحة، تؤكد أن على جميع وكالات الأنباء والمصادر الخبرية ووسائل الإعلام الرصينة أن تتحلى بالدقة والموضوعية في نقل الانباء المتعلقة بوزارة التعليم العالي أو الوزير".

