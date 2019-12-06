خلف: نزاع مسلح داخل مرآب السنك

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الجمعة، عن اندلاع "نزاع مسلح" داخل مرآب السنك وسط بغداد، لافتاً إلى نشوب حرائق. وقال خلف، في خبر نقلته قناة "العراقية" الرسمية، وتابعته الخليج 365: "نزاع مسلح داخل مرآب السنك ونشوب حرائق، والنتائج غير معروفة". وكان مصدر أمني أفاد، مساء اليوم الجمعة، بأن حريقاً "كبيراً" اندلع داخل الطابق الأخير من مرآب السنك وسط بغداد.



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