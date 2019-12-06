الخارجية الأميركية تهدد بفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين آخرين

هددت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، بفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين آخرين، بعدما أصدرت قائمة بأربعة أسماء اليوم.
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، في مؤتمر صحفي، بحسب "العربية الحدث"، إن "أكثر من 200 عراقي قتلوا منذ اندلاع الأزمة"، داعيا الحكومة العراقية إلى "إدخال الإصلاحات الضرورية على الدستور".
وأضاف شينكر أن "واشنطن ستفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين آخرين إذا استمرت الانتهاكات"، مبينا أن "العقوبات تبدو رمزية لكنها تحمل رسائل قوية للمسؤولين العراقيين".
وكانت الخزانة الأميركية، قد فرضت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عقوبات على أربعة مسؤولين عراقيين لـ"انتهاكهم حقوق الإنسان والفساد"، بحسب الخزانة الأميركية.
وأضاف شينكر أن "واشنطن ستفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين آخرين إذا استمرت الانتهاكات"، مبينا أن "العقوبات تبدو رمزية لكنها تحمل رسائل قوية للمسؤولين العراقيين".
وكانت الخزانة الأميركية، قد فرضت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عقوبات على أربعة مسؤولين عراقيين لـ"انتهاكهم حقوق الإنسان والفساد"، بحسب الخزانة الأميركية.
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