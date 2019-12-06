بالصور.. الصواريخ التي تم تفكيكها في سبع البور

حصلت الخليج 365 على صور تظهر الصواريخ الكاتيوشا التي تم تفكيكها في أطراق منطقة سبع البور شمال بغداد. وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف أعلن، اليوم الجمعة، أن "قيادة عمليات بغداد تفكك ثلاثة صواريخ كاتيوشا في اطراف سبع البور موجهة إلى وسط بغداد في ذروة التظاهرات".

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