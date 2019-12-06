اندلاع حريق 'كبير' داخل الطابق الأخير من مرآب السنك وسط بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن حريقاً "كبيراً" اندلع داخل الطابق الأخير من مرآب السنك وسط بغداد.
وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا كبيراً، اندلع مساء اليوم الجمعة، داخل الطابق الأخير من مرآب السنك، قرب جسر السنك وسط بغداد".
وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني توجهت إلى موقع الحادث، لكنها تواجه صعوبة في التدخل"، مشيراً إلى "وجود حالات اختناق".
وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني توجهت إلى موقع الحادث، لكنها تواجه صعوبة في التدخل"، مشيراً إلى "وجود حالات اختناق".
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