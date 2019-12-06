اتحاد السباحة يتخذ جملة من القرارات ويناقش منهاج 2020

وذكر اتحاد السباحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الهيئة الادارية للأتحاد العراقي للسباحة برئاسة سرمد عبدالاله، عقدت اجتماعها الاعتيادي بعد زوال الاسباب التي أسهمت بتوقف عقد اجتماعات الهيئة الادارية خلال الخمسة أشهر الماضية".واضاف ان "الهيئة اتخذت جملة من القرارات منها تثمين جهود لجنة الشباب والرياضة بتشريع قانون اللجنة الاولمبية العراقية واعادة الاستقرار للحركة الأولمبية في العراق".

واوضح ان "الهيئة قررت البدء بتعاون مشترك مبني على أسس التعاون والاحترام المتبادل مع وزارة الشباب والرياضة وأنهاء التقاطعات التي حدثت سابقا ومناقشة البرنامج الخاص بأعداد السباحين للتاهيل الى أولمبياد طوكيو 2020".

وتابع انه "قررت ايضاً مناقشة منهاج الاتحاد للموسم الرياضي القادم 2020 وتكليف السيد رائد فاضل أمين سر الاتحاد أرساله للجهات المختصة لاقراره بعد أجراء التعديلات المتفق عليها".



واشار الى ان "الهيئة قررت مناقشة الآليات لتسمية اعضاء اللجان العاملة بالاتحاد وتكليف السيد سعد فاضل نائب رئيس الاتحاد باعداد الصيغة النهائية لأختيار العاملين فيها وتحديد موعد عقد اجتماع مع رؤساء الاتحادات الفرعية العاملة بالاتحاد وتسمية اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الفرعية التي ستجري مطلع العام القادم".

ولفت الى انه "تم تحديد موعد عقد الدورات التدريبية والتحكيمية الدولية التي اعتمدها الاتحاد الدولي للسباحة ضمن منهاجه لسنة 2020 وتسمية السادة اعضاء الاتحاد ريبوار محمد وخليل ياسين ومدير الادارة عدنان علي محمد للأشراف على هذه الدورات".

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وزاد الاتحاد ان "الهيئة قررت تحديد موعد عقد اجتماع مع مدربي المنتخبات الوطنية للسباحة وكرة الماء والقفز للماء، ومناقشة الضوابط التي سيتم اعتمادها مستقبلا في تسمية المدربين".

ولفت الى انه "تقرر تشكيل لجنة الصرف المالي المعتمدة للموسم الرياضي القادم 2020 برئاسة الدكتور فرقد عبدالجبار الموسوي واثنين من الاعضاء وكذلك تشكيل لجنة لوضع الضوابط الخاصة بمشاركة الاندية الرياضية في الموسم الرياضي القادم".

واتم الاتحاد، ان "الهيئة قررت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في فندق بابل بتاريخ 2019/7/12 ومخاطبة الاتحاد الدولي للسباحة واللجنة الاولمبية العراقية وأعلامهم بنتائج عقد هذا الاجتماع".

