قبيلة شمّر تطالب الحكومة بالتدخل للافراج عن احد شيوخها المختطف

طالب شيخ قبيلة شمر طوكة صيهود فالح السيد الشمري، الجمعة، الحكومة بالتدخل للافراج عن احد شيوخ ووجهاء قبيلته الذي تم اختطاف قبل يومين على طريق القناة شرق بغداد. وقال السيد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "يستنكر ويدين بشدة عملية اختطاف احد شيوخ ووجهاء قبيلته الشيخ ابراهيم جدوع الشمري شيخ عشيرة المعن يوم الاربعاء 4/12/2019 على طريق القناة شرق بغداد، وباليوم الثاني تم اختطاف ابن اخيه من نفس المكان".



وطالب السيد، الحكومة والقوات الامنية بكافة صنوفها وتشكيلاتها بالـ "تدخل والمتابعه للافراج عن المختطف وعدم المساس بالوجهاء الذين لهم دور كبير بنشر التعايش السلمي لفرض الامن والأستقرار". الشيخ ابراهيم جدوع الشمري

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