الحكيم يطالب بالاسراع في اختيار رئيس للحكومة الانتقالية والتحضير للانتخابات المبكرة

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نؤكد ما دعت إليه المرجعية الدينية العليا في بيانها خلال خطبة الجمعة لهذا اليوم من ادانة واضحة لكل اشكال العنف والتخريب والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة مما ليس له مسوغ شرعي او قانوني، ونطالب السلطة القضائية بمحاسبة جميع المتورطين بأعمال العنف والتخريب والقتل والخطف من اي طرف كانوا".وأضاف، "نهيب بالمتظاهرين السلميين والقوات الامنية العمل على فرز العناصر المندسة التي تسعى جاهدة الى حرف المسار السلمي للتظاهرات المطالبة بالإصلاح، كما نجدد التحية لعشائرنا العراقية الكريمة على دورها المعهود في اطفاء الفتن وحماية السلم الأهلي، و نعبر عن دعمنا واسنادنا لقواتنا المسلحة في أداء مهامها الوطنية في حفظ الأمن للمتظاهرين والمنشآت الحكومية والممتلكات العامة والخاصة".

وطالب الحكيم، الجميع بـ"ضرورة الاسراع في اختيار رئيس للحكومة العراقية الانتقالية ممن يتصف بالنزاهة والاستقلالية بعيدا عن كل اشكال التدخل الخارجي وتشريع قانون منصف وعادل للانتخابات والتحضير للانتخابات المبكرة".