الحكيم يطالب بالاسراع في اختيار رئيس للحكومة الانتقالية والتحضير للانتخابات المبكرة

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، بضرورة الاسراع في اختيار رئيس للحكومة الانتقالية ممن يتصف بالنزاهة والاستقلالية بعيدا عن كل اشكال التدخل الخارجي وتشريع قانون منصف وعادل للانتخابات، فضلا على التحضير للانتخابات المبكرة.
وأضاف، "نهيب بالمتظاهرين السلميين والقوات الامنية العمل على فرز العناصر المندسة التي تسعى جاهدة الى حرف المسار السلمي للتظاهرات المطالبة بالإصلاح، كما نجدد التحية لعشائرنا العراقية الكريمة على دورها المعهود في اطفاء الفتن وحماية السلم الأهلي، و نعبر عن دعمنا واسنادنا لقواتنا المسلحة في أداء مهامها الوطنية في حفظ الأمن للمتظاهرين والمنشآت الحكومية والممتلكات العامة والخاصة".
وطالب الحكيم، الجميع بـ"ضرورة الاسراع في اختيار رئيس للحكومة العراقية الانتقالية ممن يتصف بالنزاهة والاستقلالية بعيدا عن كل اشكال التدخل الخارجي وتشريع قانون منصف وعادل للانتخابات والتحضير للانتخابات المبكرة".
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