الداخلية تنفي حدوث حالات اعتداء وقتل في ساحات التظاهر

نفت وزارة الداخلية، الجمعة، حدوث حالات اعتداء وقتل في ساحات التظاهر. وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض الوكالات نشرت خبراً مزيفاً باسم وزارة الداخلية مفاده الاعلان عن توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر". وأضاف المحنا، :"أننا في الوقت الذي ننفي هكذا تصريح فاننا نحذر من التطاول والتجاوز بالاساءة ونسب بيانات وتصريحات غير مصرح عنها كما ونحتفظ بحق الرد القانوني".



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