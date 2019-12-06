التجارة: تسويق 105 آلاف طن من الرز المحلي

أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم الجمعة، تسويق 105 ألف طن من الرز المحلي في ثماني محافظات.



وأضاف، أن "إجمالي التسويق الكلي لمادة الرز نوع ياسمين وأصناف اخرى بلغ في محافظة النجف الأشرف (46.206.640) في حين بلغ التسويق الكلي لمادة الرز نوع عنبر في ذات المحافظة (7.498.270)". وقال العاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحملة التسويقية للشلب مستمرة في جميع المحافظات العراقية"، مبيناً أن "موقف التسويق النهائي للشلب للعام الحالي 2019 بلغ 105 آلاف طن من الرز المحلي في ثماني محافظات".وأضاف، أن "إجمالي التسويق الكلي لمادة الرز نوع ياسمين وأصناف اخرى بلغ في محافظة النجف الأشرف (46.206.640) في حين بلغ التسويق الكلي لمادة الرز نوع عنبر في ذات المحافظة (7.498.270)". وأوضح: "وبلغ اجمالي التسويق الكلي لمادتي الرز نوع (ياسمين وأصناف أخرى) ونوع (عنبر) في محافظة المثنى: رز نوع ياسمين وأصناف اخرى (0)، رز نوع عنبر (822.076)، والديوانية: رز نوع ياسمين وأصناف أخرى(29.974.148)، رز نوع عنبر (4.168.403)، بابل: رز نوع ياسمين وأصناف اخرى(5.195.600)، نوع عنبر (600.140)، ديالى: رز نوع ياسمين وأصناف اخرى (27.960)، نوع عنبر (1.575.416)، ميسان: رز نوع ياسمين وأصناف اخرى (0)، نوع عنبر (685.611)، قضاء الرفاعي: رز نوع ياسمين وأصناف اخرى (0)، نوع عنبر (654.809)، واسط: رز نوع ياسمين وأصناف اخرى (1.489.723)، نوع عنبر (4.914.522)".

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