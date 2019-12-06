اندلاع حريق داخل مخزن لمواد تجميل في الفلوجة

أفاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع حريق في مخزب لمواد تجميل في الفلوجة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365,، إن "حريقا اندلع، اليوم، في مخزل لمواد التجميل في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وتحاول اخماده".