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اندلاع حريق داخل مخزن لمواد تجميل في الفلوجة

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أفاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع حريق في مخزب لمواد تجميل في الفلوجة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365,، إن "حريقا اندلع، اليوم، في مخزل لمواد التجميل في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار".

 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وتحاول اخماده".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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