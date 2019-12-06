التحرير تستقبل شيوخاً ومثقفين وناشطين من محافظات مختلفة 'صور'

وصل شيوخ عشائر ومثقفون وناشطون من مختلف المحافظات العراقية اليوم الجمعة، الى ساحة التحرير وسط بغداد، تضامنا مع المتظاهرين المتواجدين في الساحة. ورفع المتظاهرون الاعلام العراقية ولافتات تدعو لسلمية التظاهرات وعدم القيام باعمال تخريبية اضافة الى شعارات اخرى تدعو الى استمرار دوام الطلبة في مدارسهم وجامعاتهم. الصور ادناه بعدسة علي جاسم Advertisements



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.