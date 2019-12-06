وسيتم تشغيل الوضع المظلم تلقائيًا عند تنشيط وضع توفير الطاقة (Battery Saver). ففي معظم الهواتف، يتم تشغيل وضع توفير الطاقة عندما تكون طاقتك أقل من نسبة مئوية معينة، أو إذا شغلتها يدويا.
وسيساعد ذلك في الحفاظ على البطارية، حيث يعني ذلك أنه يتم تشغيل عدد أقل من بكسل الشاشة عند استخدام التطبيق في الوضع المظلم.
وليس من الواضح متى سيتم إطلاق الميزة التي طال انتظارها، حيث من المتوقع أن تعمل الميزة الجديدة على تحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك البطارية.
من المهم ملاحظة أن خيار توفير الطاقة الذي تم العثور عليه حديثا، لن يعمل إلا إذا كان هاتفك يحتوي على شاشة أوليد (OLED).
وكما هي الحال مع أي ميزة جديدة تحت الاختبار، لا يمكننا التأكد بشكل كامل من أن واتساب ستطلق هذه الخدمة أو أنها مجرد ميزة تحت الاختبار، خصوصا أن واتساب رفضت التعليق على تقرير موقع وابيتا أنفو بخصوص الميزة.
واستنادا إلى عمليات الإطلاق التجريبية السابقة، يعتقد أن الوضع المظلم سيتم طرحه للمستخدمين في جميع أنحاء العالم في وقت ما خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتمتلك تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى إصداراتها الخاصة من الوضع المظلم بما في ذلك فيسبوك وتويتر وإنستغرام.
كانت هذه تفاصيل خبر لتوفير البطارية... واتساب ستجعل هذه الخدمة تعمل تلقائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.