ملكة جمال باكستان السابقة تفارق الحياة بطريقة مأساوية

نشرت الصحيفة الأميركية "فوكس نيوز" نقلاً عن شرطة ولاية ماريلاند أن ملكة جمال باكستان السابقة زنيب نافيد توفيت بعد تعرّضها لحادث سير مروّع في ولاية ماريلاند الأميركية عن عمر يناهز 32 عاماً. وفي التفاصيل أن زنيب فقدت السيطرة على سيارتها المرسيدس عندما كانت تحاول عبور منحنى الطريق فاصطدمت بالرصيف وانقلبت سيارتها بالقرب من خط المشاة وأعلنت الشرطة عن وفاتها مباشرةً بعد الحادث عندما أخرجوها من السيارة.



ولدت زنيب في لاهور باكستان، لكنها انتقلت إلى العيش في بومونا نيويورك. التحقت بمسابقة ملكة جمال باكستان العالمية في تورنتو، كندا في عام 2011 وفي عام 2012 أصبحت الفتاة رقم 10 التي تحصل على لقب ملكة جمال باكستان.

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