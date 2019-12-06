نائب يربط نجاح رئيس الحكومة المقبل بالتعامل مع الكرد

اكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، الجمعة، ان اي شخصية ستتصدى لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل وتريد التغلب على المعرقلات عليها التعامل بشكل عقلاني مع الكرد، فيما اشار الى مجموعة صفات ينبغي توفرها بتلك الشخصية بغية النجاح بعملها.
وقال شاويس في حديث لـ الخليج 365، ان "القوى الكردستانية ليس لديها اي تخوف من طبيعة الشخصية التي سيتم ترشيحها لشغل منصب رئيس الحكومة المقبل"، مبينا ان "اي شخصية ستتصدى لهذا المنصب وتريد السيطرة والتغلب على المعرقلات للمرحلة المقبلة فعليه التعامل بشكل عقلاني مع الكرد وخاصة حكومة اقليم كردستان".
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