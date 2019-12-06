نائب يربط نجاح رئيس الحكومة المقبل بالتعامل مع الكرد

اكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، الجمعة، ان اي شخصية ستتصدى لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل وتريد التغلب على المعرقلات عليها التعامل بشكل عقلاني مع الكرد، فيما اشار الى مجموعة صفات ينبغي توفرها بتلك الشخصية بغية النجاح بعملها.

وقال شاويس في حديث لـ الخليج 365، ان "القوى الكردستانية ليس لديها اي تخوف من طبيعة الشخصية التي سيتم ترشيحها لشغل منصب رئيس الحكومة المقبل"، مبينا ان "اي شخصية ستتصدى لهذا المنصب وتريد السيطرة والتغلب على المعرقلات للمرحلة المقبلة فعليه التعامل بشكل عقلاني مع الكرد وخاصة حكومة اقليم كردستان".

واضاف شاويس ان "الازمة الحالية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب هي ازمة خطيرة وكبيرة وصعبة، بالتالي فان اي محاولات لفتح جهة جديدة مع الاقليم فحينها ستجعل الامر مستحيلا مع من يتصدى للمنصب مستقبلا"، مشددا على ان من يتصدى للمنصب كي ينجح ينبغي عليه ان لايكون متحزبا وان يكون رئيسا لوزراء كل العراق وليس عنصريا وقويا وغير تابعا او منساقا لاحزاب معينة ولديه ثقة عالية بالدستور وتطبيقه".