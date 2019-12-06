السيستاني: نأمل اختيار رئيس حكومة ضمن المدة الدستورية بعيدا عن اي تدخل خارجي

أكد المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الجمعة، على عدم استخدام عنوانه من قبل المجاميع المشاركة في التظاهرات، فيما أعرب عن امله بإختيار رئيس حكومة جديدة ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع له المواطنون بعيداً عن التدخل الخارجي، شدد على انه ليس طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور له فيه بأيّ شكل من الاشكال.

وقال المرجع الاعلى في كلمة نقلها نيابة عنه معتمده في كربلاء عبد المهدي الكربلائي وتابعتها الخليج 365، "نعيد الاشارة الى ما سبق من المرجعية لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم، ونعمل على تأمين مصالحهم العامة ما وسعها ذلك، ولا ينبغي أن يستخدم عنواننا من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح لئلا نحسب على جمعٍ دون جمع".



وأعرب المرجع الأعلى عن، "أمله بأن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة واعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع اليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي"، مؤكد أنه "ليس طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الاشكال".