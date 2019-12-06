المرجع السيستاني يشيد بدور العشائر في منع الفوضى والخراب

أشاد المرجع السيستاني، الجمعة، بدور العشائر في منع الفوضى والخراب عندما "لم تستطع القوات الأمنية القيام بما يتوقع منها في بعض المناطق".

وقال المرجع الاعلى في كلمة نقلها نيابة عنه معتمده في كربلاء عبد المهدي الكربلائي وتابعتها الخليج 365، إن "مساندة القوات الأمنية واحترامها وتعزيز معنوياتها وتشجيعها على القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار على الوجه المطلوب واجب الجميع، فإنه لا غنى عن هؤلاء الاعزة في تفادي الفوضى والإخلال بالنظام العام"، منوها الى أن "الجميع لاحظ ما حلّ ببعض المناطق لما لم تستطع القوات الأمنية القيام بما يتوقع منها في هذا الصدد، الى أن هبّ رجال العشائر الكرام فقاموا بدور مشهود في حماية السلم الاهلي ومنع الفوضى والخراب، فلهم كل الشكر والتقدير على ذلك".



وتابع، "ينبغي العمل على أن ترجع الامور الى سياقها الطبيعي في جميع المناطق من تحمل القوى الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت الحكومية وممتلكات المواطنين من اعتداءات المخربين، مع التزامها بالتصرف بمهنية تامة في التعامل مع كل الاعمال الاحتجاجية لئلا تتكرر مآسي الاسابيع الماضية".