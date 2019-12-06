السيستاني: لا غنى عن القوات الامنية في تفادي النزاع

اكد المرجع الاعلى علي السيستاني، الجمعة، أن لا غنى عن القوات الامنية في تفادي النزاع والفوضى والإخلال بالنظام العام، مشيرا الى أن مساندة تلك القوات واحترامها وتعزيز معنوياتها وتشجيعها على القيام بدورها بحفظ الأمن والاستقرار واجب الجميع.
وأضاف أن سلمية التظاهرات "كما تقع على عاتق القوات الأمنية بأن تحمي المتظاهرين السلميين وتفسح المجال لهم للتعبير عن مطالباتهم بكل حرية، تقع أيضاً على عاتق المتظاهرين أنفسهم بأن لا يسمحوا للمخربين بأن يتقمصوا هذا العنوان ويندسوا في صفوفهم ويقوموا بالاعتداء على قوى الأمن أو على الممتلكات العامة أو الخاصة ويتسببوا في الإضرار بمصالح المواطنين".
وتابع، أن "مساندة القوات الأمنية واحترامها وتعزيز معنوياتها وتشجيعها على القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار على الوجه المطلوب واجب الجميع، فإنه لا غنى عن هؤلاء الاعزة في تفادي الفوضى والإخلال بالنظام العام".
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