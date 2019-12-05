الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن استهداف قاعدة بلد الجوية

اصدرت خلية الاعلام الامني، الخميس، بيانا بشأن استهداف قاعدة بلد الجوية. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صاروخين كاتيوشا سقطا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين". واضافت ان "ذلك لم يؤدي الى سقوط اية خسائر بشرية او مادية".

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