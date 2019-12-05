سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة بلد الجوية

افاد مصدر امني، الخميس، بأن ثلاث قذائف هاون سقطت على قاعدة بلد الجوية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ثلاث قذائف هاون سقطت قبل قليل على قاعدة بلد الجوية". واضاف المصدر ان "سقوط القذائف ادى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة فيما اذا كانت هناك خسائر بشرية ام لا".

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