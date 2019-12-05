مدرب البحرين: فريقي استحق الفوز على العراق عن جدارة

وودع المنتخب الوطني، منافسات "خليجي 24" بعد خسارته امام البحرين بركلات الجزاء (5-3) بعد انتهاء الاوقات الاصلية والاضافية بالتعادل الايجابي 2-2.

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "فريقي استحقق الفوز على العراق عن جدارة، وقدمنا مستوى جيد في المباراة".



واوضح أن "الاحمر تمكن من العودة في المباراة مرتين، بسبب الروح الموجودة لدى اللاعبين".

وسينتظر المنتخب البحريني، الفائز من مباراة قطر والسعودية والجارية الان في نصف نهائي كأس العراق.

