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مدرب البحرين: فريقي استحق الفوز على العراق عن جدارة

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2019-12-05 | 19:18

مدرب البحرين: فريقي استحق الفوز على العراق عن جدارة

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اكد مدرب المنتخب البحريني، هيليو سوزا، ان فريقه استحق الفوز في المباراة على العراق عن جدارة في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24".
وودع المنتخب الوطني، منافسات "خليجي 24" بعد خسارته امام البحرين بركلات الجزاء (5-3) بعد انتهاء الاوقات الاصلية والاضافية بالتعادل الايجابي 2-2.

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "فريقي استحقق الفوز على العراق عن جدارة، وقدمنا مستوى جيد في المباراة".


واوضح أن "الاحمر تمكن من العودة في المباراة مرتين، بسبب الروح الموجودة لدى اللاعبين".

وسينتظر المنتخب البحريني، الفائز من مباراة قطر والسعودية والجارية الان في نصف نهائي كأس العراق.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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