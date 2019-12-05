مقتل شرطي بهجوم مسلح غرب بعقوبة

أفاد مصدر امني، الخميس، بمقتل شرطي بهجوم مسلح على نقطة تفتيش غرب بعقوبة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين شنو هجوما، اليوم، على نقطة للتفتيش غرب قضاء بعقوبة في ديالى، ما ادى الى مقتل شرطي في الحال".

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