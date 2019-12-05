كاتانيتش: اسود الرافدين بذلوا مجهوداً كبيراً.. فخور بهم

وودع المنتخب الوطني، منافسات "خليجي 24" بعد خسارته امام البحرين بركلات الجزاء (5-3) بعد انتهاء الاوقات الاصلية والاضافية بالتعادل الايجابي 2-2.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "لن ألوم اللاعبين وانا فخور بهم والاخطاء واردة في كرة القدم، قدمنا هديتين للبحرين والهدفين اللذين دخلا مرمانا لا يمكن ان تدخل على منتخبات عالية المستوى".



واضاف "رغم الخسارة، إلا ان اللاعبين بذلوا مجهوداً كبيراً وفخور بما قدموه، حتى لو تأهلنا الى النهائي، فسنعاني من النقص العددي".

وكان مشوار اسود الرافدين في البطولة على النجو التالي: الفوز على قطر 2-1، الفوز على الامارات 2-0، التعادل امام اليمن 0-0، الخسارة امام البحرين بركلات الترجيح.

