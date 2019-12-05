بالفيديو.. مدرب البحرين يترك الاحتفال وينشغل بمواساة اسد الرافدين

رياضة 2019-12-05 | 18:51 10,540 مشاهدة Advertisements خطف مدرب المنتخب البحريني، البرتغالي هيليو سوزا، الاضواء بعد موقفه الانساني عقب نهاية مباراة العراق والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24" بقطر. المباراة انتهت بفوز البحرين بركلات الترجيح لصالح البحرين بنتيجة (5-3) بعد انتهاء الاشواط الاصلية والاضافية بالتعادل 2-2. واضاع لاعب المنتخب الوطني محمد قاسم ركلة الجزاء الرابعة لاسود الرافدين، ليغادر على اثرها اسود الرافدين البطولة.



وبعد نهاية المباراة، انهمر قاسم بالبكاء، ليذهب اليه المدرب سوزا ويواسيه، تاركاً الاحتفال مع لاعبيه وكادره المساعد في موقف انساني كبير للمدرب البرتغالي. وبعد نهاية المباراة، انهمر قاسم بالبكاء، ليذهب اليه المدرب سوزا ويواسيه، تاركاً الاحتفال مع لاعبيه وكادره المساعد في موقف انساني كبير للمدرب البرتغالي.

المحرر: محمد خليل

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