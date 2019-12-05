مدرب الصقور يواسي محمد قاسم لاضاعته ركلة جزاء: طريقك معبد بالورود

رياضة 2019-12-05 | 18:33 3,669 مشاهدة علق المدرب المساعد لنادي القوة الجوية، علي جبار، على اضاعة ركلة الجزاء من قبل اللاعب محمد قاسم امام البحرين في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24". وخسر المنتخب الوطني المباراة بركلات الترجيح (5-3) بعد تعادلهما في الاشواط الاصلية والاضافية بنتيجة 2-2. ونشر جبار صورة مع قاسم وكتب عليها قائلاً: "أنهض يا صديقي ولا تنحني فطريقك معبد بالورود بإذن الله".

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واضاع قاسم ركلة الجزاء الرابعة لاسود الرافدين، ليؤدي اهدار الركلة الى خروج اسود الرافدين من نصف نهائي البطولة. واضاع قاسم ركلة الجزاء الرابعة لاسود الرافدين، ليؤدي اهدار الركلة الى خروج اسود الرافدين من نصف نهائي البطولة.

المحرر: محمد خليل

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