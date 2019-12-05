مجلس النواب يصوت على مقترح بشأن أسماء أعضاء مفوضية الانتخابات

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على مقترح بشأن أسماء أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال مصدر نيابي، في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان، صوت، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس، على مقترح بشأن أسماء أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، الذين تم اختيارهم".

وأضاف المصدر، أن "المقترح ينص على ارسال الاسماء إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليهم واصدار مرسوم جمهوري خلال ١٥ يوماً فقط".