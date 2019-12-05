صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على مقترح بشأن أسماء أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال مصدر نيابي، في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان، صوت، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس، على مقترح بشأن أسماء أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، الذين تم اختيارهم".
وأضاف المصدر، أن "المقترح ينص على ارسال الاسماء إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليهم واصدار مرسوم جمهوري خلال ١٥ يوماً فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب يصوت على مقترح بشأن أسماء أعضاء مفوضية الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.