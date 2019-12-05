صوت مجلس النواب، مساء الخميس، على اول اربع مواد في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما تنشر الخليج 365 وثيقة تظهر المواد التي تم التصويت عليها. وفي ادناه صورة للوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. البرلمان يصوت على اول اربع مواد في قانون المفوضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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