رئيس المجلس الاعلى يؤكد وجود مندسين في التظاهرات

أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، الخميس، وجود مندسين في التظاهرات يسعون للحرق والتخريب لصالح دول خارجية.
وقال حمودي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ماصرح به نتنياهو بسعيه وترامب لاستغلال أحداث العراق لصالح مواجهتهم مع إيران يؤكد ماحذرت منه المرجعية بوجود مندسين يسعون للحرق والتخريب لصالح دول خارجية".
وأضاف أن ذلك "يحمل كل الحريصين على التظاهرات الاصلاحية مسؤولية الحفاظ على سلميتها وهويتها الوطنية وبلوغ أهدافها الاصلاحية بفرز المندسين وطردهم وتطهير ساحات التظاهرات من ذيول نتنياهو وترامب".
وأضاف أن ذلك "يحمل كل الحريصين على التظاهرات الاصلاحية مسؤولية الحفاظ على سلميتها وهويتها الوطنية وبلوغ أهدافها الاصلاحية بفرز المندسين وطردهم وتطهير ساحات التظاهرات من ذيول نتنياهو وترامب".
يشار الى أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وصف تظاهرات العراق ولبنان وإيران بـ"الفرصة الكبيرة"، مؤكدا اتفاقه مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لاستغلالها في الضغط على حكومة طهران.
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