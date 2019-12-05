البرلمان يباشر التصويت على قانون مفوضية الانتخابات

باشر مجلس النواب، مساء الخميس، بالتصويت على مشروع قانون مفوضية الانتخابات.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب باشر، خلال جلسته المنعقدة، اليوم، بالتصويت على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
يشار الى أن المجلس عقد، مساء اليوم الخميس، جلسته الحادية والعشرون من الفصل التشريعي الحالي برئاسة الحلبوسي، فيما يتضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على قانون المفوضية فقط.
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