عبد المهدي ومبعوث اميركي يبحثان استمرار التعاون في مواجهة 'بقايا داعش'

بحث رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، مع مبعوث الخارجية الامريكية الخاص للتحالف الدولي ضد داعش جيم جفري، استمرار دعم التحالف الدولي للقضاء على بقايا التنظيم.

وقال مكتب عبد المهدي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل جيم جفري، مبعوث الخارجية الامريكية الخاص للتحالف الدولي ضد داعش والوفد المرافق الذي يضم السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، وقائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا باتريك وايت ونائب وزير الدفاع لشؤون الشرق الاوسط كريس ماير".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد بحث استمرار التعاون في مواجهة بقايا داعش ودعم التحالف الدولي للعراق وقواته المسلحة للقضاء على وجود تنظيم داعش الارهابي، وخصوصا الاوضاع في سوريا والمنطقة والتطورات الجارية في العراق وجهود الحكومة بحفظ الأمن والإستقرار".