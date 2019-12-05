البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الحالي، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

وقال مصدر نيابي، في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب، عقد مساء اليوم الخميس، جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الأول برئاسة محمد الحلبوسي".

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب، في جلسة اليوم، على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالاضافة إلى قانون آخر وقرار، بحسب جدول اعماله الذي نشرته الدائرة الاعلامية للبرلمان.