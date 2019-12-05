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البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

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عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الحالي، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

وقال مصدر نيابي، في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب، عقد مساء اليوم الخميس، جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الأول برئاسة محمد الحلبوسي".

 

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب، في جلسة اليوم، على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالاضافة إلى قانون آخر وقرار، بحسب جدول اعماله الذي نشرته الدائرة الاعلامية للبرلمان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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