بالوثائق.. تواقيع برلمانية لالغاء قرار تكليف مدير تربية نينوى

تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن تواقيع برلمانية من نواب نينوى لمطالبة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتدخل لالغاء قرار تكليف مدير تربية المحافظة. وكشفت وثيقة صادرة من وزارة التربية، عن انهاء تكليف خالد جمعة شاهين من مهام ادارة مديرية تربية نينوى، وتكليف خالد طه سعيد بمهام ادارة المديرية.

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