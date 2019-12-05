نواب عن ذي قار يدعون وزارة الدفاع لتقديم اعتذار رسمي لابناء المحافظة

دعا نواب كتلة سائرون عن محافظة ذي قار، الخميس، وزارة الدفاع الى تقديم اعتذار رسمي لابناء المحافظة عموما والى ذوي الشهداء خصوصا. وقال النائب غايب العميري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب برفقة عدد من نواب المحافظة، إن "بيان وزارة الدفاع بخصوص المدعو جميل الشمري ابتعد كثيرا عن الحيادية والمهنية وكان بيانا انشائيا يفتقر الى الدقة والموضوعية تجاه هكذا احداث اليمة".



وأكد العميري، أن "البيان يدخل في خانة تجميل الوجوه القبيحة التي اساءت للمحافظة واهلها"، داعيا اياها لـ"تقديم اعتذار رسمي لابناء المحافظة عموما والى ذوي الشهداء خصوصا، مطالبين والابتعاد عن ثقافة التهليل والتبجل والمديح الفارغة".

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