البرلمان يصوت على مشروعي قانونين وقرار بجلسة اليوم

أعلن مجلس النواب، الخميس، جدول اعمال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الحالي التي من المزمع عقدها اليوم. وبحسب جدول الاعمال ينوي المجلس التصويت على مشروعي قانونين وقرار خلال الجلسة. وأدناه جدول أعمال البرلمان:

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