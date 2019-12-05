نائب: عدد اعضاء البرلمان احدى المشاكل الرئيسية في قانون الانتخابات

اكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس الشبكي، الخميس، ان قانون مفوضية الانتخابات وصل الى مراحله النهائية، فيما اشار الى ان الاشكالية الاساسية ترتبط بقانون الانتخابات.

وقال الشبكي في حديث لـ الخليج 365، ان "قانون مفوضية الانتخابات وصل الى مراحلة النهائية ولايوجد فيه اشكاليات مهمة او من الممكن ان تعرقل التصويت عليه في اي جلسة قريبة"، مبينا ان "المشكلة الاساسية ترتبط بقانون الانتخابات خاصة ان بعض النقاط المتضمنة فيه متعلقة بمواد دستورية ومن بينها عدد اعضاء البرلمان المقبل".

واضاف الشبكي ان "من بين نقاط الخلاف التي لم تحسم حتى اللحظة وعليها اختلاف بوجهات النظر هي قضية الدوائر الانتخابية وهل تكون واحدة بكل محافظة ام متعددة، حيث ان البعض يعترض على قضية الاقضية خاصة بالمحافظات التي فيها مناطق متنازع عليها في ظل عدم وجود تعداد واحصاء سكاني"، لافتا الى ان "قضية القوائم الفردية وعلى اساس الكتل ربما يكون الاشكال عليها اقل واخف وتيرة حيث ان الاغلب يسير باتجاه القوائم الفردية".